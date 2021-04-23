Власти Абу-Даби упростили правила въезда российским туристам

Путешественников из России освободили от десятидневного карантина после прилета в столицу ОАЭ Абу-Даби. Об этом говорится на сайте департамента культуры и туризма страны.

Путешественников из России освободили от десятидневного карантина после прилета в столицу ОАЭ Абу-Даби. Об этом говорится на сайте департамента культуры и туризма страны.

Кроме России в зеленый список включили Таджикистан и Узбекистан. Всего в него включены 22 стран, включая Австралию, Великобританию, Израиль, Китай, Японию, Швейцарию и Португалию, передает ТАСС.

Для въезда в Абу-Даби россиянам нужно предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус. Она должна быть получена за 96 часов. Повторный анализ можно сдать уже после прилета. Правила начнут действовать с 25 апреля.