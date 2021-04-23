Каждый восьмой гражданин РФ выделяет до 20% от зарплаты на хобби

Почти у 90% представителей рабочих профессий есть хобби. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "VK Работа".

Почти у 90% представителей рабочих профессий есть хобби. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "VK Работа".

Большинство опрошенных мужчин в свободное от работы время увлекаются рыбалкой, различными спортивными дисциплинами, киберспортом и коллекционированием, сообщают "Известия". Компьютерными играми чаще всего увлекается сильный пол, работающий в сфере торговли.

Рыбалку чаще всего предпочитают мужчины, занятые в сфере строительства. Специалисты из гостиничного и ресторанного бизнеса заявили, что интересуются игрой в театре.

Представительницы слабого пола чаще предпочитают рукоделие, кулинарию и садоводство. Такими хобби в большинстве увлекаются работницы торговли. Женщины из сфер гостиничного и ресторанного секторов, как и мужчины, выразили интерес к творческим занятиям: пению и рисованию.

Отмечается, что каждый восьмой сотрудник тратит на хобби от 11 до 20% от зарплаты. Опрос показал, что лишь 11% россиян гордятся своими увлечениями.