Ракета-носитель "Амур" получит 3D-печать и бионический дизайн

Метановая ракета-носитель "Амур" получит композитные материалы и аддитивные технологии 3D-печати. Об этом сообщает ТАСС.

Метановая ракета-носитель "Амур" получит композитные материалы и аддитивные технологии 3D-печати. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующее заявление сделал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко. Он также отметил, что при разработке "Амура" будет применяться бионический дизайн, который облегчит конструкцию ракеты-носителя без потери прочности.

"Предполагается, что в ракете будут применяться композиционные материалы и аддитивные технологии", — заявил Блошенко.

Первый этап эскизного проектирования уже выполнен. Его защита намечена на осень этого года. Потенциал модернизации ракеты еще не выбран, сообщил исполнительный директор Роскосмоса. По его словам, на выходе должно получится конкурентоспособная к 2026–2027 году ракета.