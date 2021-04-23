Российские курорты фиксируют значительный рост спроса на отдых

Курорты России объявили о серьезном росте спроса. В этом сезоне могут быть установлены рекордные показатели по сравнению с прошлым годом.

Курорты России объявили о серьезном росте спроса. В этом сезоне могут быть установлены рекордные показатели по сравнению с прошлым годом.

Около 10 млн россиян могут посетить Краснодарский край в течение этого летнего сезона. В 2020 году было отмечено 6,2 млн отдыхающих. В Крыму и Ростовской области также фиксируется повышенный турпоток. Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила, что российские курорты могут не выдержать наплыва всех желающих, так как на такое количество отдыхающих не хватит мест в комфортных отелях, пишут "Известия".

Вице-президент АТОР Александр Кузнецов считает, что в этом году на отечественные курорты поедут люди, привыкшие к комфортабельному отдыху. Однако на российских югах к такому потоку этой категории людей не привыкли, поэтому спрос превысит предложение.