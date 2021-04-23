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1:58   23 Апреля 2021
Общество

Индийский штамм коронавируса с двойной мутацией отсутствует в России

Индийский штамм коронавируса с двойной мутацией отсутствует в России

Российские медики не выявили индийский штамм коронавируса на территории России. Специалисты продолжают мониторить генетические мутации SARS-CoV-2 в стране.

Соответствующее заявление сделал глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Отличительной особенностью индийского штамма является наличие двойной мутации, передает ТАСС.

Власти Индии в конце марта заявили об открытии новой разновидности коронавируса с мутациями E484Q и L452R в S-белке. Эти мутации выявляются примерно в 15–20% образцов, однако не встречаются у британского, южноафриканского, бразильского штаммов.

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