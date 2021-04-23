Минобороны рассекретило документы о боях Красной армии под Венгрией

Военнослужащие Красной армии, участвовавшие в освобождении Венгрии от немецких захватчиков, проявили героическую стойкость и сверхчеловеческие способности.

Военнослужащие Красной армии, участвовавшие в освобождении Венгрии от немецких захватчиков, проявили героическую стойкость и сверхчеловеческие способности.

Минобороны РФ опубликовало документацию в рамках проекта "Без срока давности". Согласно материалам, старший лейтенант Федор Колодяжный был награжден орденом Красной Звезды за оборону стратегически важного опорного пункта. Он 6 марта 1945 года, управляя артиллерийским орудием, уничтожил около роты наступавшей пехоты немцев.

Еще одним героем стал Михаил Васецкий. Из опубликованных данных следует, что он три дня без перерыва на отдых забивал сваи для постройки важной переправы через реку Южный Буг. Аналогичные подвиги военнослужащий совершил, возводя мосты через реки Днестр и Прут.

При боях за Венгрию СССР потерял примерно 140 тыс. солдат. Из них 80 тыс., по данным Минобороны, погибли при освобождении Будапешта, длившемся 108 дней.