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0:19   23 Апреля 2021
Политика

Захарова сравнила последствия "паритета" Чехии со "страшным сном" для Праги

Захарова сравнила последствия "паритета" Чехии со "страшным сном" для Праги

Власти Чехии при выдворении российских дипломатов из страны получили "то, о чем даже не мечтали в страшном сне", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

По словам Захаровой, большую часть чешской дипломатической миссии в РФ составляют российские граждане. Также представитель МИД подчеркнула, что, выступая с подобными выпадами в сторону Москвы, Прага "сама не понимала, во что себя втягивает".

"Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну, паритет так паритет", — заявила Захарова в эфире Первого канала.

Ранее чешский посол в РФ Витезслав Пивонька был вызван на Смоленскую площадь после высылки участников российской дипмиссии в Праге. Россия выразила решительный протест против подобных недружественных действий Чехии.

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