Захарова сравнила последствия "паритета" Чехии со "страшным сном" для Праги

Власти Чехии при выдворении российских дипломатов из страны получили "то, о чем даже не мечтали в страшном сне", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

Власти Чехии при выдворении российских дипломатов из страны получили "то, о чем даже не мечтали в страшном сне", заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире Первого канала.

По словам Захаровой, большую часть чешской дипломатической миссии в РФ составляют российские граждане. Также представитель МИД подчеркнула, что, выступая с подобными выпадами в сторону Москвы, Прага "сама не понимала, во что себя втягивает".

"Они получили то, о чем даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово "паритет". Ну, паритет так паритет", — заявила Захарова в эфире Первого канала.

Ранее чешский посол в РФ Витезслав Пивонька был вызван на Смоленскую площадь после высылки участников российской дипмиссии в Праге. Россия выразила решительный протест против подобных недружественных действий Чехии.