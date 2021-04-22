"Остановил силой мысли": Иностранцы оценили выступление Путина на саммите

Президента Франции Эммануэля Макрона отключили во время виртуального саммита по климату, организованного США, чтобы дать слово российскому лидеру Владимиру Путину.

Президента Франции Эммануэля Макрона отключили во время виртуального саммита по климату, организованного США, чтобы дать слово российскому лидеру Владимиру Путину.

Произошедшее на саммите назвали "крупной дипломатической оплошностью" и "сумасшествием". Запись видеообращения Макрона, которая транслировалась без перевода, прервали и дали слово Путину, передает "ПолитРоссия".

"Путину силой мысли удалось остановить выступление Макрона на климатическом саммите Байдена", — пошутил шеф-корреспондент итальянского информационного агентства "АНСА" Маттиа Бернардо Баньоли.

Госсекретарь США Энтони Блинкен объяснил произошедшее техническими неполадками. Пользователи Сети заметили, что этот конфуз рассмешил Путина, а вот Макрон, вероятнее всего, расстроится, что его речь сократили.