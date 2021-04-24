Михеев рассказал, зачем Запад ссорит русских с украинцами и атакует православие

Все исторически русские земли, оказавшиеся в составе независимой Украины, должны рано или поздно вернуться в состав России, а не один Донбасс.

Все исторически русские земли, оказавшиеся в составе независимой Украины, должны рано или поздно вернуться в состав России, а не один Донбасс.

Уверенность в этом в разговоре с активом движения «Донецкая республика» выразил политолог Сергей Михеев, слова которого приводит информационный портал «ПолитНавигатор».

«Только объединение в единую страну – это магистральное движение для нашей геополитики и единственное решение для российской цивилизации. Но эта борьба будет трудной», – заявил Михеев.

По мнению политолога, никаким внутренним предателям не удастся развалить Россию, а вот Украине предстоит быть съеденной с потрохами и сделают это западные «партнеры», так как Киев сделал ущербный с исторической точки зрения выбор.

Запад добился успеха, сумев разделить и столкнуть лбами русских с украинцами, отметил Сергей Михеев. Этой цели враги России смогли достигнуть обманом, и они продолжают использовать ложь в качестве оружия.

«Выходит так, что тот, кто лжет, успешней нас. Но это в краткосрочной перспективе, — объяснил политолог. — Посмотрите, как на Украине в срочном порядке сочиняют историю про «всемогущих древних укров». Все эти сочинители обязательно споткнутся на собственной лжи. А русские, тем временем, должны удержаться на грани обмана и правды. У России сложная задача – нести в эту жизнь смысл».

Одной из целей для своих атак Запад выбрал Православие, намереваясь уничтожить христианство везде, где получится, в том числе и на Украине. Ради этого там и устроили православный раскол, который лоббируют постмайданные чиновники.

«Заокеанский гегемон руками марионеточных политиков Украины расчленяет тело Православной Церкви, сталкивая лбами верующих. Вера в Бога является центральным моментом всех событий, происходящих на нашей планете», – заявил Михеев.

В заключение политолог задался вопросом, почему американцы вкладывают большие деньги в процесс расчленения Православной Церкви, и придают этому такое большое значение? Не потому ли, что именно религиозные междоусобицы помогают выворачивать наизнанку мозги людей, позволяя затем заниматься решением преступных вопросов в геополитических масштабах, и заокеанские «партнеры» это понимают.