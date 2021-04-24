Соловьев: Чехия приступила к уничтожению отношений с Россией

Если чешские политики хотят выслать 60 российских дипломатов, пусть высылают, они все равно сделают, что угодно, лишь бы не раскрывать правду о взрывах на военных складах в 2014 году, о том, что на этих складах хранилось и почему они не охранялись.

Если чешские политики хотят выслать 60 российских дипломатов, пусть высылают, они все равно сделают, что угодно, лишь бы не раскрывать правду о взрывах на военных складах в 2014 году, о том, что на этих складах хранилось и почему они не охранялись.

С таким заявлением выступил российских журналист, теле и радиоведущий Владимир Соловьев, комментируя решение Праги вдобавок к высланным ранее 18 российским дипломатам выслать еще 63 сотрудников российского посольства

Также журналиста не удивили и призывы депутатов чешского парламента полностью разорвать отношения с Россией. Но, по словам журналиста, чехи не смогут полностью отказаться от своего бизнеса в России, так как он уже «пустил слишком глубокие корни».

«Но если захотят, то вольному – воля. Вместо того, чтобы спасать своих граждан с помощью российской вакцины «Спутник V», они предлагают им горькую пилюлю русофобии», — отметил Владимир Соловьев.

В том, что Прага в отношениях с Москвой избрала ошибочную линию поведения с журналистом согласился и эксперт дискуссионного клуба «Валдай», политолог Станислав Ткаченко.

По его словам, пока с трудом вериться в то, что все резкие заявления Праги – это не блеф, а правда. Пока, отмечает Ткаченко, ситуация все же не тянет на полный разрыв дипломатических отношений с Россией, но раскачавшийся маятник остановить будет трудно.

Ситуацию также оценил генеральный директор Российского совета по Международным делам Андрей Кортунов, который уверен, что Чехия не сможет выиграть в развязанной ею дипломатической войне, так как в случае прекращения консульского обслуживания экономические интересы самой Чехии пострадают гораздо сильнее, чем интересы РФ.