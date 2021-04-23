Турецкий журналист: Путин преподал урок «бандитскому Западу»

Соединенные Штаты Америки больше не обладают прежней мощью и не в состоянии напрямую противостоять России, поэтому они пытаются оказывать на нее давление при помощи конфликта на Украине.

Соединенные Штаты Америки больше не обладают прежней мощью и не в состоянии напрямую противостоять России, поэтому они пытаются оказывать на нее давление при помощи конфликта на Украине.

Об этом пишет турецкий журналист Берджан Тутар, чей материал на страницах издания Sabah.

«Однако (президент РФ Владимир) Путин, оказавшийся крепким орешком, уже сейчас превратился в кошмар для президента США Джо Байдена», — отмечает автор статьи.

Российский лидер, выступив с Посланием к Федеральному собранию, преподал «бандитскому Западу» урок, так как фактически провозгласил «манифест нового мира», пишет Тутар.

При этом, по мнению турецкого журналиста, Владимир Путин все эти годы последовательно двигался по пути, начало которому он положил своей речью о конце однополярного мира, которую произнес в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности.

Напомним, в среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием, сделав в этом году акцент на внутренних российских вопросах – медицине, образовании, помощи семьям и детям. Часть президентского послания, посвященная внешнеполитическим вопросам, оказалась очень короткой – менее 15 минут, но весьма внушительной. В частности, глава государства, заявил, что, если кто-то попытается угрожать интересам российской безопасности, у России хватит решимости и профессионализма, чтобы заставить пожалеть об этом «так, как они еще ни о чем не жалели».