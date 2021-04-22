Украина отвергла предложение провести переговоры с главами ЛНР и ДНР

Руководство Украины не намерено садиться за стол переговоров с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Руководство Украины не намерено садиться за стол переговоров с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Заявил об этом советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. На необходимость сторонам встать на путь взаимодействия неоднократно указывали в Москве.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на линии соприкосновения для проведения "честного и открытого разговора". Таким образом он отреагировал на аналогичное приглашение политика в адрес лидера России Владимира Путина.