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23:11   22 Апреля 2021
Политика

Украина отвергла предложение провести переговоры с главами ЛНР и ДНР

Украина отвергла предложение провести переговоры с главами ЛНР и ДНР

Руководство Украины не намерено садиться за стол переговоров с представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Заявил об этом советник киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. На необходимость сторонам встать на путь взаимодействия неоднократно указывали в Москве.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому встретиться на линии соприкосновения для проведения "честного и открытого разговора". Таким образом он отреагировал на аналогичное приглашение политика в адрес лидера России Владимира Путина.

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#украина #днр #лнр

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