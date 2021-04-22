Ходорковский может перехватить у ФБК инициативу по организации протестов
Беглый олигарх Михаил Ходорковский может взять на себя роль организатора протестных акций, заявил политолог Сергей Карнаухов.
"Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) скоро может перестать существовать. Эта структура де-факто уже развалилась из-за дела о предполагаемом экстремизме. Инициативу у ФБК по организации протестов может перехватить Ходорковский, считает политолог.
Процесс о признании ФБК экстремистской организацией начнется 26 апреля. Это может привести к ее ликвидации.
"Структуры Навального находятся в глубоком кризисе. Де-юре ситуация усугубится 26-го, поэтому бороться за право на срок 8-10 лет вряд ли найдется много желающих. В этой связи речь может идти о возможной попытке перехвата инициативы управления протестными процессами Михаилом Ходорковским", — подчеркнул Карнаухов в беседе с Федеральным агентством новостей.
Управленческая эффективность Ходорковского, по мнению политолога, является достаточно низкой. При этом он обладает собственным финансовым ресурсом и может не заниматься освоением западных денег под предлогом борьбы с режимом, как это делал соратник Навального Леонид Волков.
"Ходорковский самодостаточен и может лично финансировать часть операций. Это сулит нам совершенно другие процессы, а именно радикализацию протеста, переход их в формат диверсий, информационных дискредитаций и прочего", — предупредил политолог.
В России недавно прошли незаконные митинги в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. Численность демонстрантов, по данным МВД, составила 14,4 тысячи человек. Привлечь к протестной акции больше людей руководство ФБК не смогло, несмотря на масштабную подписную кампанию. Соратники Навального не справились с миссией, поставленной перед ними зарубежными кураторами.