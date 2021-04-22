Ходорковский может перехватить у ФБК инициативу по организации протестов

Беглый олигарх Михаил Ходорковский может взять на себя роль организатора протестных акций, заявил политолог Сергей Карнаухов.

Беглый олигарх Михаил Ходорковский может взять на себя роль организатора протестных акций, заявил политолог Сергей Карнаухов.

"Фонд борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) скоро может перестать существовать. Эта структура де-факто уже развалилась из-за дела о предполагаемом экстремизме. Инициативу у ФБК по организации протестов может перехватить Ходорковский, считает политолог.

Процесс о признании ФБК экстремистской организацией начнется 26 апреля. Это может привести к ее ликвидации.

"Структуры Навального находятся в глубоком кризисе. Де-юре ситуация усугубится 26-го, поэтому бороться за право на срок 8-10 лет вряд ли найдется много желающих. В этой связи речь может идти о возможной попытке перехвата инициативы управления протестными процессами Михаилом Ходорковским", — подчеркнул Карнаухов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Управленческая эффективность Ходорковского, по мнению политолога, является достаточно низкой. При этом он обладает собственным финансовым ресурсом и может не заниматься освоением западных денег под предлогом борьбы с режимом, как это делал соратник Навального Леонид Волков.

"Ходорковский самодостаточен и может лично финансировать часть операций. Это сулит нам совершенно другие процессы, а именно радикализацию протеста, переход их в формат диверсий, информационных дискредитаций и прочего", — предупредил политолог.

В России недавно прошли незаконные митинги в поддержку осужденного блогера Алексея Навального. Численность демонстрантов, по данным МВД, составила 14,4 тысячи человек. Привлечь к протестной акции больше людей руководство ФБК не смогло, несмотря на масштабную подписную кампанию. Соратники Навального не справились с миссией, поставленной перед ними зарубежными кураторами.