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22:24   22 Апреля 2021
Политика

Глава ДНР вызвал Зеленского на "честный разговор"

Глава ДНР вызвал Зеленского на "честный разговор"

Глава ДНР предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести встречу в онлайн-формате, если тот не готов приехать на линию разграничения для проведения переговоров.

Он подчеркнул, что только путем "честного и открытого" разговора можно достигнуть каких-либо договоренностей. Вместе с тем Пушилин посоветовал Зеленскому посетить горячие точки в Донбассе, а не "отсиживаться" на второй линии фронта.

Мы с главой ЛНР Леонидом Пасечником готовы встретиться и провести переговоры о путях урегулирования конфликта. Пусть все увидят, кто реально выдвигает мирные предложения по Донбассу, заявил Пушилин.

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#донбасс #днр #пушилин #зеленский

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