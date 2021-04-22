Число заболевших COVID-19 в мире превысило 143,44 миллиона

Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 874 381 за последние сутки. Общее число заболевших COVID-19 достигло 143 445 675 человек.

Количество случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 874 381 за последние сутки. Общее число заболевших COVID-19 достигло 143 445 675 человек.

Соответствующие данные приводит Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Число смертельных случаев среди пациентов с COVID-19 в мире возросло на 14 033, составив 3 051 736.

Больше всего случаев заражения за последние сутки зафиксировано в Юго-Восточной Азии — 329 450. Следом идет Европа — 242 407, замыкают тройку Северная и Южная Америка — 218 907 случаев.