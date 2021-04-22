Байден одним заявлением подтолкнет Турцию к России

Признав геноцид армян в Османской империи, президент США Джо Байден только подтолкнет Турцию к России.

Признав геноцид армян в Османской империи, президент США Джо Байден только подтолкнет Турцию к России.

Заявление о геноциде Байден сделает в ежегодный День памяти, уточняется в материале сайта 360tv.ru. Предыдущие главы Соединенных Штатов Америки, опасаясь ухудшения отношений с Турцией, отказывались от подобных выступлений. Местные СМИ сказали, что Джо Байден мог сделать символическое заявление, не называя убийства геноцидом, как это делали другие президенты.

По словам американского политолога Эндрю Корыбко, подобный жест имеет глубокие политические последствия и направлен на ухудшение турецко-американских отношений.

"Все это также направлено на дальнейшее ухудшение отношений с Турцией, на которую США оказывают все большее давление из-за разногласий по поводу закупок Анкарой российской военной техники, а также из-за продолжающейся финансовой войны США против Турции", — пояснил эксперт.

Более того, после решения президента США отношения России и Турции, скорее всего, еще больше улучшатся, предположил политолог. Таким образом Байден модтолкнет Анкару к сближению с Москвой.

Россия давно признала события 1915 года геноцидом, но это решение не ухудшило отношения стран. Корыбко уточняет, что Москва не использует ситуацию в качестве инструмента давления на турецкую сторону. Анкара в свою очередь уважает это решение и не позволяет вопросу навредить российско-турецким отношениям.

Факт геноцида армянского народа признали 23 страны, Европарламент и Всемирный совет церквей.