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20:30   22 Апреля 2021
Общество

Сильные магнитные бури ожидаются в ночь с 22 на 23 апреля

Сильные магнитные бури ожидаются в ночь с 22 на 23 апреля

Метеочувствительным людям нужно быть готовыми к сильной магнитной буре, которая произойдет на Земле ночью 22 апреля.

Магнитное поле земли будет очень неустойчивым на протяжении следующих суток. Люди, имеющие проблемы с сердцем и сосудами, должны проявить повышенное внимание к своему здоровью. Об этом заявила врач Татьяна Романенко.

"Таким людям нужно как можно чаще проверять артериальное давление. Особенно это касается тех, у кого есть заболевания нервной и сердечно-сосудистой систем", — сообщил доктор

По словам терапевта в период магнитных возмущений значительно возрастает риск инсультов и инфарктов. В связи с этим в ближайшие дни стоит ограничить употребление алкоголя и держать рядом успокоительное.

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#здоровье #профилактика #магнитная буря

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