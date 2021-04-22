Аналитик Шипилин: Путину придется говорить с американцами, как с детьми

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет очень сложным, считает политический аналитик Павел Шипилин.

Разговор президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена будет очень сложным, считает политический аналитик Павел Шипилин.

Соединенным Штатам Америки сложно принять, что они уже не являются "гегемоном" и Россия с Китаем их слушаться точно не будут, цитирует Шипилина информагентство "Русские онлайн".

"Я думаю, что будет очень сложный разговор Путина с Байденом, при котором нашему президенту нужно будет поговорить с американцами как с малыми детьми. Потому что их нужно убедить в том, что та игрушка, которую у них отбирают (то есть власть над миром), им не принадлежит", — подчеркивает аналитик.

Вашингтон хочет говорить с Москвой с позиции силы. Ведь Америка привыкла действовать в международном пространстве по правилам, которые Соединенные Штаты навязывают всему миру, сказал эксперт. Россия в данном случае будет призывать США отказаться от правил и перейти к праву.

"Дело в том, что после холодной войны американцы и европейцы часто вспоминают о каких-то правилах, которые Россия нарушает. Но эти правила никто из них сформулировать не может, поскольку они не существуют записанными на бумаге", — говорится в интервью.

По словам Шипилина, в современном мире все сложнее решать проблемы сообща и это продемонстрировала эпидемия коронавируса. Когда Россия делилась с американцами и европейцами необходимыми ресурсами, США руководствовались идеей "моя хата с краю", заявляет эксперт.

"У американцев нет пока что опыта жизни в человеческом общежитии. Многие страны заинтересованы в нахождении консенсуса, а США — нет", — подытожил беседу аналитик.

Ранее стало известно, что Штаты ввели санкции против суверенного долга РФ и готовы выслать десять российских дипломатов из страны.