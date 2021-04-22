Елизавета II впервые обратилась к британцам после смерти принца Филиппа

Королева Великобритании Елизавета II в день своего 95-летия обратилась к подданным со словами благодарности за полученную от них поддержку в связи со смертью ее супруга.

Королева Великобритании Елизавета II в день своего 95-летия обратилась к подданным со словами благодарности за полученную от них поддержку в связи со смертью ее супруга.

Принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Герцог Эдинбургский не дожил всего двух месяцев до своего 100-летия. Церемония прощания с ним состоялась 17 апреля. Его похоронили с королевскими почестями в семейном склепе на территории Виндзорского замка.

Елизавета II прожила в браке со своим мужем 73 года. Она тяжело переживает утрату любимого супруга. Многие британцы в дни траура в Сети высказали своей королеве слова соболезнования, пытаясь разделить ее горе.

Впервые с похорон принца Филиппа Елизавета II обратилась к подданным в день своего 95-летия. Официальное письмо с благодарностью гражданам страны от имени королевы появилось на официальной странице английской правящей династии 21 апреля.

"Моя семья и я лично хотели бы поблагодарить вас за поддержку и доброту, которую вы продемонстрировали по отношению к нам за последние дни", — говорится в заявлении.

Монарх отметила свое 95-летие в трауре. Она отменила традиционный праздничный салют, залпы которого ежегодно озаряют небо над Великобританией в честь празднования дня рождения королевы.