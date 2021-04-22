СК расследует гибель 24-летнего электрика на свинокомплексе под Воронежем

Трагедия произошла в строящемся корпусе свиноводческого комплекса в селе Елизаветовка Павловского района. Во время работ молодого работника придавило электрощитовым шкафом.

Трагедия произошла в строящемся корпусе свиноводческого комплекса в селе Елизаветовка Павловского района. Во время работ молодого работника придавило электрощитовым шкафом.

Металлические конструкции обрушились на предприятии во время проведения монтажных работ. Упавшие вслед за этим тяжелые электрощиты придавили 24-летнего работника. Когда его удалось вытащить из-под завалов, парень уже не подавал признаков жизни.

Судмедэксперты назвали причиной смерти монтажника асфиксию, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону. На месте гибели рабочего опрашиваются свидетели и сотрудники предприятия. Правоохранителям предстоит выяснить все обстоятельства гибели электрика и оценить соблюдение требований безопасности на объекте.