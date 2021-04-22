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20:06   22 Апреля 2021
Происшествия

Житель Кемеровской области во время прогулки с собакой наткнулся на расчлененное тело

Житель Кемеровской области во время прогулки с собакой наткнулся на расчлененное тело

Тело 28-летней девушки, расфасованное по полиэтиленовым пакетам, нашли в Кемеровской области.

Житель города Ленинска-Кузнецкого отправился на прогулку с собакой. Когда он оказался в районе Лесного городка, его пес обратил внимание на несколько полиэтиленовых пакетов и начал их вынюхивать. Хозяин решил их развернуть и увидел, что там находятся части тела. О своей жуткой находке мужчина сообщил в полицию.

Правоохранители предположили, что останки пролежали в пакетах около четырех месяцев. Также, по данным полицейских, погибшей является девушка, которая страдала от наркотической зависимости. По предварительной версии, ее мог убить сожитель. Обстоятельства случившегося выясняют.

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#труп #кемеровская область #расчлененка

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