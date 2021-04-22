СМИ указали на снижение интереса россиян к стримам канала "Навальный LIVE"

Количество просмотров онлайн-трансляции незаконной акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального существенно уменьшилось по сравнению с аналогичными зимними стримами.

Количество просмотров онлайн-трансляции незаконной акции в поддержку осужденного блогера Алексея Навального существенно уменьшилось по сравнению с аналогичными зимними стримами.

Несколько месяцев назад канал "Навальный Live" собирал до 13 млн зрителей. Сейчас просмотры упали до 2 млн. Именно столько пользователей посмотрели стрим с незаконной акции, прошедшей в ряде городов РФ, отмечает Федеральное агентство новостей. Его организаторами выступили сотрудники признанного в РФ иноагентом "Фонда борьбы с коррупцией" Леонид Волков и Иван Жданов, которые находятся в Европе.

Эфир от 21 апреля оказался для сторонников осужденного блогера провальным по уровню вовлеченности. Например, эфир от 23 января набрал 13 млн просмотров, а эфир от 31-го — 5,7 млн. Пик интереса пользователей к каналу "Навальный Live", вероятно, был связан с возвращением блогера из Германии в Россию. Однако со временем любопытство общественности угасло. Анонс незаконной акции не стал событием мирового масштаба. На это указывает и количество вышедших на мероприятие.