Путин заявил, что будет приветствовать желание Зеленского восстановить отношения

Москва поприветствует желание украинского лидера Владимира Зеленского восстановить двусторонние отношения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Москва поприветствует желание украинского лидера Владимира Зеленского восстановить двусторонние отношения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Зеленский ранее предложил Путину провести переговоры в Донбассе. Российский лидер задался вопросом, что именно руководители стран будут обсуждать на этой встрече.

"Если речь идет о развитии двусторонних отношений, то, пожалуйста, мы примем президента Украины в Москве в любое удобное для него время", — сказал Путин.

Президент РФ добавил, что Зеленскому следует в первую очередь обратиться к лидерам Донецкой и Луганской народных республик, если тот планирует говорить о ситуации в Донбассе.