"Стыдно": журналист Лурье оценил незаконное шествие сторонников Навального

Организаторы несогласованной акции "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) обещали "мощное движение", но итог оказался провальным, считает журналист Олег Лурье.

Организаторы несогласованной акции "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан иноагентом в РФ) обещали "мощное движение", но итог оказался провальным, считает журналист Олег Лурье.

В комментарии изданию "ПолитЭксперт" Лурье засомневался, были ли действительно митинги. По его словам, создалось впечатление, что мероприятие провели сотрудники правоохранительных органов и СМИ. При этом даже "Белый счетчик" отказался считать, настолько мало сторонников блогера Алексея Навального и "Фонда борьбы с коррупцией" вышло на улицы.

"Стыдно, вероятно или врать совсем не хотят. Поэтому ничего не было, это не событие. Говорить бессмысленно. Зачем все это надо? Для отчета перед кураторами. (Руководителю штабов ФБК Леониду. — Прим. ред.) Волкову нужно было отчитаться за полученные деньги", – считает Лурье.

Также смешно звучали требования участников акции "дать Навальному курочку". Журналист подытожил, что вместо массовости получился "куриный протест".