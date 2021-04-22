Глава АНО "Россия — страна возможностей" оценил идею Путина о кешбэке

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров оценил инициативу президента о частичной компенсации детских путевок в летние лагеря.

Генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров оценил инициативу президента о частичной компенсации детских путевок в летние лагеря.

Российский лидер Владимир Путин в ходе ежегодного послания Федеральному собранию предложил продлить программу туристического кешбэка за поездки по стране до конца года. Кроме того, он назвал необходимым распространить эту программу на детские путевки в летние лагеря.

Особенно такая мера затронет амбициозных ребят, которые проявляют себя на олимпиадах, волонтерских и творческих инициативах, в том числе на проектах платформы "Россия — страна возможностей", заявил Комиссаров.

"И особенно важно, что такое поощрение будет доступно теперь и в каникулярный период", — отметил глава организации.

Система туристического кешбэка начала действовать в России с 2020 года. Часть затрат на путешествия по стране возвращается туристу. Так, уже 350 тысяч граждан получили возврат до 20% стоимости своей поездки по российским городам.