Авиакомпанию оштрафовали после скандала с задержкой рейса ради губернатора

Авиакомпанию «Ангара» оштрафовали на 20 тысяч рублей за задержку пассажирского рейса, предположительно, ради губернатора.

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало авиакомпанию «Ангара» на 20 тысяч рублей за шестичасовую задержку пассажирского рейса Чита — Чара в ноябре 2020 года, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Тем самым были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом в сроки», — подчеркнули в ведомстве.

Осенью местные СМИ со ссылкой на заявления пассажиров сообщали, что на этом самолете летел в Чару губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Предполагалось, что задержка произошла из-за него, но и в авиакомпании, и в пресс-службе краевого правительства это отрицают. «Ангара» сослалась на техническую неисправность, а в региональном правительстве утверждают, что губернатору пришлось ждать вылета с остальными пассажирами, пишет РБК.

1 апреля депутат Госдумы Александр Волков, обратившийся по поводу задержки самолета в прокуратуру, опубликовал заключение ведомства. По словам Волкова, Росавиация подтвердила факт снятия пассажиров с рейсового самолета, для того чтобы этот борт был использован для чартерного перелета губернатора Осипова, а прокуратура нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в том, что служебный перелет губернатора оплатила частная корпорация — Байкальская горная компания.

В пресс-службе правительства Забайкальского края заявили «Чите.ру», что Осипов летел заказным рейсом из-за нехватки билетов на обычный, а стоимость перелета была компенсирована из бюджета.

Ранее губернатор Омской области рассказал о планах по строительству аэропорта и Северного обхода.