Авиакомпанию оштрафовали после скандала с задержкой рейса ради губернатора
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю оштрафовало авиакомпанию «Ангара» на 20 тысяч рублей за шестичасовую задержку пассажирского рейса Чита — Чара в ноябре 2020 года, сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
«Тем самым были нарушены права 43 пассажиров на своевременное оказание услуг по перевозке воздушным транспортом в сроки», — подчеркнули в ведомстве.
Осенью местные СМИ со ссылкой на заявления пассажиров сообщали, что на этом самолете летел в Чару губернатор Забайкальского края Александр Осипов. Предполагалось, что задержка произошла из-за него, но и в авиакомпании, и в пресс-службе краевого правительства это отрицают. «Ангара» сослалась на техническую неисправность, а в региональном правительстве утверждают, что губернатору пришлось ждать вылета с остальными пассажирами, пишет РБК.
1 апреля депутат Госдумы Александр Волков, обратившийся по поводу задержки самолета в прокуратуру, опубликовал заключение ведомства. По словам Волкова, Росавиация подтвердила факт снятия пассажиров с рейсового самолета, для того чтобы этот борт был использован для чартерного перелета губернатора Осипова, а прокуратура нашла нарушения законодательства о противодействии коррупции в том, что служебный перелет губернатора оплатила частная корпорация — Байкальская горная компания.
В пресс-службе правительства Забайкальского края заявили «Чите.ру», что Осипов летел заказным рейсом из-за нехватки билетов на обычный, а стоимость перелета была компенсирована из бюджета.
Ранее губернатор Омской области рассказал о планах по строительству аэропорта и Северного обхода.