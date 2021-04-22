УЕФА рассматривает возможность переноса матчей Евро-2020 из Дублина в Петербург

Три игры группового этапа Евро-2020 могут быть перенесены из Дублина в Санкт-Петербург. Официальное решение Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит 23 апреля.

Три игры группового этапа Евро-2020 могут быть перенесены из Дублина в Санкт-Петербург. Официальное решение Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявит 23 апреля.

По данным источников журналиста Нобеля Арустамяна, на заседании исполкома примут окончательное решение о переносе трех матчей из Ирландии в Россию. Один из матчей плей-офф проведет Лондон вместо Дублина, как предполагалось изначально.

В столице Ирландии должны были состояться игры Польша — Словакия (14 июня), Швеция — Словакия (18 июня) и Швеция — Польша (23 июня). Четвертым матчем должна была стать четвертьфинальная встреча. Однако ирландское правительство заявило о невозможности проведения игр даже с минимальным заполнением стадионов по причине сложной эпидемиологической обстановки в стране.