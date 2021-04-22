Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей призвал экспертов ООН привести конкретные доказательства "бессудных убийств" ливийцев.

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей призвал экспертов ООН привести конкретные доказательства "бессудных убийств" ливийцев.

Член Рабочей группы ООН Сорчи Маклауд рассказала в фильме-расследовании о неких "внесудебных казнях" жителей Ливии, однако никакие доказательства не привела, цитирует социолога Федеральное агентство новостей.

"Зато в конце есть более подробное выступление госпожи Сорчи Маклауд, в котором она выражает обеспокоенность тем, что наемники <...> принимают участие в боевых действиях в Ливии. И снова говорит о том, что "…мы были особенно озабочены вопросом <...> о проведении наемниками бессудных убийств мирного населения", — подчеркивает эксперт.

Шугалей уточнил, что в данном случае Маклауд выступает как эксперт ООН и она должна нести ответственность за сказанное в выступлении. В связи с этим президент ФЗНЦ обратился к рабочей группе с призывом привести доказательства "бессудных убийств" жителей Ливии и рассказать об этом мировому сообществу.

"Уверяю Вас, моя страна, Россия, будет первой, кто осудит эти преступления", — подчеркнул Максим Шугалей.

Ранее стало известно, что Ливия получит 340 тысяч доз опасной вакцины AstraZeneca, от которой отказались европейские страны.