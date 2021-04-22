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19:12   22 Апреля 2021
Политика

Социолог Максим Шугалей привал ООН не распространять ложные сведения о Ливии

Социолог Максим Шугалей привал ООН не распространять ложные сведения о Ливии

Президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей призвал экспертов ООН привести конкретные доказательства "бессудных убийств" ливийцев.

Член Рабочей группы ООН Сорчи Маклауд рассказала в фильме-расследовании о неких "внесудебных казнях" жителей Ливии, однако никакие доказательства не привела, цитирует социолога Федеральное агентство новостей.

"Зато в конце есть более подробное выступление госпожи Сорчи Маклауд, в котором она выражает обеспокоенность тем, что наемники <...> принимают участие в боевых действиях в Ливии. И снова говорит о том, что "…мы были особенно озабочены вопросом <...> о проведении наемниками бессудных убийств мирного населения", — подчеркивает эксперт.

Социолог Максим Шугалей привал ООН не распространять ложные сведения о Ливии

Шугалей уточнил, что в данном случае Маклауд выступает как эксперт ООН и она должна нести ответственность за сказанное в выступлении. В связи с этим президент ФЗНЦ обратился к рабочей группе с призывом привести доказательства "бессудных убийств" жителей Ливии и рассказать об этом мировому сообществу.

"Уверяю Вас, моя страна, Россия, будет первой, кто осудит эти преступления", — подчеркнул Максим Шугалей.

Ранее стало известно, что Ливия получит 340 тысяч доз опасной вакцины AstraZeneca, от которой отказались европейские страны.

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#оон #ливия #Шугалей

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