Пожилая американка проснулась в машине такси и стала душить водителя

Пенсионерку из США арестовали за нападение на водителя такси, которое случилось прямо во время поездки. Пожилая пассажирка проснулась и принялась кусать и душить таксиста.

Пенсионерку из США арестовали за нападение на водителя такси, которое случилось прямо во время поездки. Пожилая пассажирка проснулась и принялась кусать и душить таксиста.

Инцидент произошел во время на первый взгляд обычной поездки Майкла Х. во Флориду. Пенсионерка заснула на заднем сидении такси, а когда проснулась, якобы начала кусать и душить водителя транспортного средства. О неприятной истории сообщает The Daily Star.

"Я никогда в жизни так не боялся, думал, что умру", — рассказал таксист в полиции.

По информации сотрудников полиции, таксист Майкл Х. получил укусы и царапины в результате такого спонтанного нападения немолодой пассажирки. Стражи порядка подтвердили, что после инцидента у таксиста остался кровавый след от укуса на шее.

"Я не могу дышать! Я всего лишь ваш водитель!", — судорожно пытался докричаться до обезумевшей пенсионерки мужчина.

В СМИ появились уникальные кадры, на которых отчетливо видно происходящее. Камера внутри автомобиля такси запечатлела, как 55-летняя американка яростно хватает водителя сзади и начинает душить. Таксист при этом какое-то время не переставал вести машину, а потом смог съехать на обочину.

На помощь несчастному таксисту пришли случайные свидетели события, которые услышали его крики и спасли водителю жизнь. Женщина же была арестована.