Последние акции в поддержку Навального, организованные его сторонниками, собрали куда меньше участников и послужили признаком разложения ФБК.

Последние акции в поддержку Навального, организованные его сторонниками, собрали куда меньше участников и послужили признаком разложения ФБК.

Последняя акция в поддержку заключенного блогера Алексея Навального не пользовалась популярностью, несмотря на агитационные усилия со стороны членов "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, признан в РФ иноагентом). По словам политолога Александра Сосновского, причина столь позорной явки при том, что в фонде рассчитывали привлечь до 250 тысяч человек, вызвана тем, что "оппозиционеры" не в силах мобилизировать общественность по заказу западных спонсоров. В беседе с ФАН Сосновский привел реальные цифры участников протестной акции: по всей России их набралось не более 15 тысяч.

Соратники Навального Леонид Волков и Иван Жданов развернули вокруг акции широкую агитационную программу и предложили потенциальным участникам отметиться на специальном сайте, что, по их заявлению, могло помочь ФБК дать оценку протестному потенциалу их сборища. Однако из желаемых 450 подписей координаторы получили значительно меньшее число реальных участников. Эксперты отметили, что беспрецедентно низкую явку можно назвать "полным разложением ФБК".

"Акция провалилась, что бы там не говорили маргинальные различные СМИ. Эффекта какого-либо не было. Более того, стало понятно, что никому это неинтересно. И те, кто собирался выйти на акцию, в общем-то, показали, что им плевать на призывы Волкова и на различные лозунги в пользу Навального", — считает политолог.

Что касается главного координатора акций в поддержку Навального — Леонида Волкова, то его ждет незавидная участь козла отпущения, поскольку ему предстоит теперь объясняться перед западными кураторами ФБК, на что ушли их деньги и почему надежды на "Финальную битву добра" не оправдались.