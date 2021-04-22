Леся Рябцева спрогнозировала провал новых митингов из-за безграмотности их организаторов

Журналист Леся Рябцева прокомментировала "полумиллионный" митинг, прошедший в разных городах России.

Журналист Леся Рябцева прокомментировала "полумиллионный" митинг, прошедший в разных городах России.

Накануне в нескольких городах России прошли акции в "поддержку" осужденного блогера Алексея Навального. Известно, что число протестующих с большим трудом достигло отметки в 20 тысяч человек, несмотря на то, что организаторы назвали акцию "маршем полумиллиона".

Журналист Леся Рябцева в интервью ФАН прокомментировала провальный митинг и рассказала, о чем свидетельствуют эти протесты.

По ее словам, несанкционированные акции являются "признаком бессилия", потому что все организаторы и руководство ФБК (признан иноагентом) прячутся за границей, а оставшиеся "лидеры" являются пассивными игроками.

Собеседница издания отметила, что видимость митингов создается для западных кураторов, спонсоров и СМИ. По словам Рябцевой, крах протестов кроется в неграмотности руководства. Журналистка отметила низкий уровень образования сотрудников ФБК, поэтому дальнейшие попытки соратников Навального вывести людей на улицу также обречены на провал.