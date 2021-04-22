Приятели до смерти накормили пьяного болельщика шашлыком в британском поезде

Пьяный футбольный болельщик задохнулся после того, как друзья решили накормить его шашлыком во время сна. "Шутников" обвинили в непредумышленном убийстве.

Пьяный футбольный болельщик задохнулся после того, как друзья решили накормить его шашлыком во время сна. "Шутников" обвинили в непредумышленном убийстве.

Несчастный случай произошел прямо в поезде в Сильвердэйле, штат Камбрия. Внутри ехал 56-летний Дэвид К., которого друзья насильно накормили шашлыком пока он спал, вследствие чего мужчина задохнулся. "Заботливых" приятелей покойного обвинили в непредумышленном убийстве, сообщает The Daily Mail.

Как оказалось впоследствии, мужчина заснул не просто так — в течение дня он выпил около десяти пинт пива. Спутники нетрезвого футбольного фаната решили воспользоваться ситуацией и ради шутки "скормили" ему огромное количество шашлыка. Когда медики забрали тело покойного и произвели вскрытие, они извлекли кусок мяса "размером с мяч для гольфа" из дыхательных путей несчастного британца.

Материалы дела были переданы для рассмотрения в Престонский королевский суд, а знакомых погибшего — брата и сестру Дэвида Н и Николу К. — обвинили в непредумышленном убийстве. Следователи выяснили, что 22-летняя британка и ее 32-летний брат знали покойного около пяти лет. Молодые люди возвращались из Блэкпула и в поезд сели раньше, в Престоне, а их старший товарищ присоединился к компании только на станции "Ланкастер". Сторона обвинения отметила, что, несмотря на то, что Дэвид Н. с сестрой и погибший были знакомы, в поезде произошла абсолютно случайная встреча.

"Оба подсудимых обвиняются в непредумышленном убийстве. Обвинение не говорит, что они намеревались убить британца или даже причинить ему действительно серьезные телесные повреждения", — засвидетельствовал юрист.

Как бы то ни было, сторона обвинения придерживается мнения, что кормление Дэвида К. таким способом, каким это произошло, с любой объективной точки зрения, было нападением. Впрочем, молодые люди не признали себя виновными в данном преступлении. Следствие продолжается.