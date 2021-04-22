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18:41   22 Апреля 2021
Общество

Сотрудник Сеченовского университета назвал неожиданный симптом COVID-19

Сотрудник Сеченовского университета назвал неожиданный симптом COVID-19

Человек, который переболел коронавирусом, после избавления от этой опасной инфекции может столкнуться с кожными проблемами.

Некоторые симптомы COVID-19, которые проявляются после инфицирования, могут превратиться в хронические заболевания. Кроме того у тех, кто перенес коронавирус, нередко возникают проблемы с кожей, заявила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.

"Мы сейчас наблюдаем нескольких сложных пациентов, которые переболели COVID-19. Уодного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания", — заявила она в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

Такие последствия являются редкими для COVID-19. Чаще всего у пациентов встречается неспецифическая сыпь во время или сразу после перенесенной коронавирусной инфекции, добавила она.

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#кожа #коронавирус #COVID-19 #аллергияы #Олисова

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