Сотрудник Сеченовского университета назвал неожиданный симптом COVID-19

Человек, который переболел коронавирусом, после избавления от этой опасной инфекции может столкнуться с кожными проблемами.

Человек, который переболел коронавирусом, после избавления от этой опасной инфекции может столкнуться с кожными проблемами.

Некоторые симптомы COVID-19, которые проявляются после инфицирования, могут превратиться в хронические заболевания. Кроме того у тех, кто перенес коронавирус, нередко возникают проблемы с кожей, заявила заведующая кафедрой кожных и венерических болезней имени Рахманова Сеченовского университета Ольга Олисова.

"Мы сейчас наблюдаем нескольких сложных пациентов, которые переболели COVID-19. Уодного из них инфекция спровоцировала начало опоясывающего герпеса, у другого — пузырчатки, жизнеугрожающего заболевания", — заявила она в беседе с Агентством городских новостей "Москва".

Такие последствия являются редкими для COVID-19. Чаще всего у пациентов встречается неспецифическая сыпь во время или сразу после перенесенной коронавирусной инфекции, добавила она.