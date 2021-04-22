Баранец разбил в пух и прах обвинения Чехии против РФ

Трезвомыслящие чешские эксперты усомнились в правдоподобности обвинений, выдвинутых Прагой против российских дипломатов в связи со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности.

Трезвомыслящие чешские эксперты усомнились в правдоподобности обвинений, выдвинутых Прагой против российских дипломатов в связи со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице семилетней давности.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец, который считает, что нападки Чехии на Россию скорее связаны с объявленным внутри НАТО неформальным конкурсом по антироссийской политике.

Также эксперт добавил, что фантазии западной прессы на тему произошедших 16 октября и 3 декабря 2014 года взрывов на складе боеприпасов представляют собой «великую информационную дурь», которая не вызывает доверия даже у местных аналитиков.

«Мне за это время удалось поговорить со многими чешскими трезвомыслящими, спокойными аналитиками, которые обратили внимание на одну странность. Со скандальными сообщениями о взрывах во Врбетице были очень интересные совпадения. Во-первых, Америка страшно переживала, чтобы сорвать тендер на строительство АЭС в Чехии. И именно в этот момент в чешском правительстве началась великая грызня на тему того, ехать ли к Путину с просьбой о вакцине», — сообщил Баранец.

Также обозреватель «Комсомолки» сообщил, что по имеющимся данным владельцем взорванных на складе во Врбетице боеприпасов являлись болгарские структуры. Примерно за год до взрывов при загадочных обстоятельствах умер владелец фирмы, которой принадлежали эти боеприпасы, а новое руководство фирмы начало ссориться между собой из-за находящегося на территории Чехии «товара», так как продать боеприпасы со склада предлагалось либо сирийским боевикам, либо на Украину, где как раз начался вооруженный конфликт.

«Болгарская мафия начала ссориться на тему того, кому везти эти боеприпасы. Говорят, что между двумя новыми владельцами разыгралась очень серьезная свара за то, кому достанется товар и кто будет участвовать в сделке. И тут пацаны не сошлись, — рассказал Баранец. — Вывод напрашивается сам собой: ни мне, ни тебе – так пусть не достанется никому. Примерно такая подкладка у этой истории. Россией там и близко не пахнет».

Чехия же, спустя семь лет, неожиданно обвинила в произошедшем Москву, и в качестве наказания выслала из Праги 18 российских дипломатов.

Россия ответила ассиметрично и сократила количество дипломатических представителей Чехии в Москве до пяти человек.

Чешский МИД назвал эту меру чрезмерной и выдвинул России ультиматум, пригрозив продолжить высылать сотрудников российского посольства в Праге, что, если Москва не отменит решение о высылке 20 чешских дипломатов. Однако эти угрозы не возымели на российскую сторону никакого эффекта.