Полиция задержала жителя Ярославля, который приставал к школьнице в автобусе

Пенсионер в Ярославле домогался к школьнице в автобусе. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет.

Пенсионер в Ярославле домогался к школьнице в автобусе. Возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ. Ему грозит от 12 до 20 лет.

Пожилой мужчина попал под уголовную статью после инцидента в автобусе. Преступные действия пенсионера попали в объектив камеры видеонаблюдения, установленной в общественном транспорте. На кадрах мужчина гладит по коленке школьницу. Перепуганная девочка сначала попыталась встать, но мужчина удержал ее. Потом ей все-таки удалось пересесть на другое пассажирское кресло.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК России по Ярославской области. Его обвиняют в совершении действий сексуального характера по отношению к несовершеннолетней. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Решается вопрос о мере пресечения.