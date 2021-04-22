Депутат Толстой указал на "бревно в глазу" западных гуманистов из ПАСЕ

Россия не будет исполнять предвзятые решения ПАСЕ по Крыму и блогеру Алексею Навальному, а Западу стоит обратить внимание на своих политзаключенных, заявил депутат Петр Толстой.

Россия не будет исполнять предвзятые решения ПАСЕ по Крыму и блогеру Алексею Навальному, а Западу стоит обратить внимание на своих политзаключенных, заявил депутат Петр Толстой.

Глава российской делегации в ПАСЕ Толстой призвал "западных гуманистов" наконец обратить внимание на "бревно в глазу" и решить проблемы своих политзаключенных, коих немало. Также Толстой напомнил о провальных попытках Запада надавить на Россию после инцидентов с летчиком Надеждой Савченко и осужденным за терроризм в Крыму "режиссером" Олегом Сенцовым.

"Европейским гуманистам нужно заняться своими политзаключенными: прекратить преследование (основателя WikiLeaks. — Прим. ред.) Джулиана Ассанжа, лидеров Каталонского движения за независимость и «желтых жилетов», защитников русского языка в Прибалтике. Согласитесь, есть чем заняться», — уверен российский представитель в Совете Европы.

Он отметил, что ПАСЕ принимает политизированные решения. Так организация перестает быть "совестью Европы", заключил Толстой.