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18:21   22 Апреля 2021
Политика

Журналист Сосновский разъяснил немцам слова Путина о красной линии

Журналист Сосновский разъяснил немцам слова Путина о красной линии

Публицист Александр Сосновский прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о красной линии. Об этом журналист написал в Telegram.

Сосновский отметил, что немцы схватились за карты в попытке понять, что конкретно имел в виду российский лидер. По мнению публициста, высказывание Путина стало ответом экс-советнику президента США Джону Болтону. Американский политик в 1999 году во время совещания НАТО прочертил своеобразную границу, разделив "цивилизованный мир и Россию".

"Путин фактически ответил и ему, и всему "цивилизованному миру": "Мы сами проведем красную линию там, где будет нужно"", — разъяснил публицист.

Речь идет о заявлении Путина, которое тот обозначил в послании Федеральному собранию. Президент предельно жестко определил позицию страны на геополитической карте.

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#путин #президент #сосновский

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