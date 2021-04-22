Трех российских дипломатов могут выслать из Словакии

Словакия высылает трех сотрудников российского посольства, передает Bloomberg.

Словакия высылает трех сотрудников российского посольства, передает Bloomberg.

Информацию также подтвердил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер на пресс-конференции. Власти намерены выслать трех сотрудников российской дипмиссии. Такие действия власти предприняли в соответствии с актуальной геополитической ситуацией между Россией и Чехией. Российских сотрудников дипмиссии обязали в течение семи дней покинуть территорию страны.

Ранее Прага выслала 18 российских дипломатов. Связано это с якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году. В Кремле обвинения назвали возмутительными и голословными, в результате Москва ответила зеркально и выслала 20 сотрудников чешского посольства.