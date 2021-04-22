Озвучены четыре сценария конца света Стивена Хокинга

Известный физик-теоретик, космолог и астрофизик Стивен Хокинг в одной из своих работ описал возможные сценарии конца света.

Известный физик-теоретик, космолог и астрофизик Стивен Хокинг в одной из своих работ описал возможные сценарии конца света.

Ученый предполагал, что Вселенная может погаснуть как свеча. Все звезды могут потухнут и Земля вместе с ними, поэтому человечеству придется искать себе новый дом. Еще одна теория Хокинга касалась искусственного интеллекта, который развивается слишком быстро. Ученый не исключал, что роботы могут рано или поздно начать истреблять людей.

Физик-теоретик всегда обращал внимание на огромные запасы оружия на Земле. Он предполагал, что мир может исчезнуть в результате ядерной войны. Стивен Хокинг в одной из своих работ также писал, что человечество может умереть из-за болезнетворных микробов, которые перестанут контролироваться вакцинацией. Озвучивает четыре его теории конца света издание "Час Пик".