«Хоть черту лысому». Сванидзе отреагировал на планы КПРФ открыть Сталин-центр

В Нижегородской области планируют построить Сталин-центр — музей, посвященный Иосифу Сталину.

В Нижегородской области планируют построить Сталин-центр — музей, посвященный Иосифу Сталину, но названный по аналогии с екатеринбургским Ельцин-центром. О планах увековечить память «вождя народов» сообщили в региональном отделении КПРФ.

Отмечается, что 8 мая местные функционеры КПРФ Владислав Егоров и Алексей Зоров заложат первый камень на месте строительства «крупнейшего в России» Сталин-центра. Музей хотят открыть в городе Бор Нижегородской области — Сталин-центр станет продолжением «комплексного развития участка территории городского округа», где в 2020 году был открыл первый в регионе памятник Сталину.

По словам Егорова, строительство нижегородского Сталин-центра станет первым шагом в открытии аналогичных музеев по всей России. Память Сталина же необходимо увековечить в первую очередь за его заслуги перед страной, считает коммунист и приводит в качестве аргументов победу над нацизмом, темпы экономического роста СССР в послевоенную сталинскую эпоху и создание «ядерного щита, сдержавшего «потенциальную агрессию США».

«Это придаст мощнейший импульс патриотическому воспитанию подрастающего поколения и борьбе с искажением и переписыванием истории», — заявил коммунист.

Судя по макету, проект планируется отстроить по всем канонам популярного в 1940–1950-х годах архитектурного стиля «сталинский ампир», кроме масштабности. Предварительно, трехэтажное здание будет выкрашено в желтые оттенки, а на крыше буде располагаться стильный бар на открытом воздухе. Внутри планируется сделать залы, посвященные разным периодам жизни генералиссимуса.

По просьбе «ПС» намерения нижегородских коммунистов оценил журналист Николай Сванидзе. В 2015 году он заявлял, что Сталин воспринимается как «статуя суровой справедливости благодаря многолетней пропаганде», а «миллионы погибших крестьян» исчезают из общественного сознания. Спустя шесть лет мнение журналиста об этой исторической личности не поменялось в лучшую сторону. Сванидзе предполагает, что если музей начнут строить в общественном месте, а не на частной территории КПРФ, это вызовет протесты местных жителей.

«Это дело КПРФ. Если это будет в их структурах, которые им подчинены, на их территории, на которую они имеют право, пусть открывают центр хоть черту лысому. А если это будет публично, на какой-то общественной городской территории, на мой взгляд, это может вызвать и вызовет протест. У себя дома пусть кому хотят молятся», — заявил Сванидзе в разговоре с корреспондентом «Политики Сегодня».

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