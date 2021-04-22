Путин "перебил" Макрона на климатическом саммите

Президента России Владимира Путина вывели в эфир раньше времени — во время выступления французского лидера Эммануэля Макрона.

Президента России Владимира Путина вывели в эфир раньше времени — во время выступления французского лидера Эммануэля Макрона.

По инициативе президента США Джо Байдена саммит по экологии проходит 22–23 апреля в формате видеоконференции. Владимир Путин принял приглашение выступить, исходя из приоритетов России.

Президента РФ вывели на большой экран во время речи главы Франции Эммануэля Макрона. В ходе выступления российский лидер сказал, что участники саммита по экологии нацелены на совместное решение проблемы изменения климата. По словам главы РФ, от результата принятых решений зависит качество жизни людей и перспективы развития каждой страны.

На открытии климатического саммита Джо Байден заявил, что США намерены прекратить вредные выбросы в атмосферу к 2050 году. По словам американского лидера, Соединенные Штаты не справятся с этой задачей в одиночку.