Групповой секс в воронежском селе закончился трагедией для местного жителя

Сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного насилия. Под нож хирурга бурной ночи пришлось лечь 50-летнему жителю Новоусманского района.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту возможного насилия. Под нож хирурга пришлось лечь 50-летнему жителю Новоусманского района.

По предварительным данным, сельчанин решил сразу с тремя женщинами, одна из которых могла укусить кавалера за интимный орган и занести инфекцию. Когда воспалительный процесс перешел в острую фазу, он решил отправиться в больницу.

Медики осмотрели пациента и увидели признаки возможного насилия. Часть органа пришлось ампутировать. В ходе общения со стражами правопорядка гражданин отказался писать заявление на любовницу.