Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под произведение Петра Чайковского

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под музыку русского классика.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под музыку русского классика.

Вместо гимна страны на играх будет звучать Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Глава ОКР отметил, что это был непростой процесс согласования, но тем не менее результата удалось достичь.

"С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка... <...> и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине", — сказал Поздняков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены были лишены возможности выступать под своим флагом и гимном. Поэтому комиссии пришлось выбрать другую песню вместо гимна и создать новую форму.