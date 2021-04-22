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17:30   22 Апреля 2021
Спорт

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под произведение Петра Чайковского

Российские спортсмены выступят на Олимпиаде под произведение Петра Чайковского

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что российские спортсмены выступят на Олимпийских играх в Токио и Пекине под музыку русского классика.

Вместо гимна страны на играх будет звучать Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Глава ОКР отметил, что это был непростой процесс согласования, но тем не менее результата удалось достичь.

"С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора, официальная экипировка... <...> и вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине", — сказал Поздняков.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены были лишены возможности выступать под своим флагом и гимном. Поэтому комиссии пришлось выбрать другую песню вместо гимна и создать новую форму.

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#россия #спортсмены #чайковский

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