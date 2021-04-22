По мнению политолога, определить собственную судьбу также должны жители ДНР и ЛНР.

Член Общественной палаты РФ и политолог Сергей Марков высказал точку зрения, что главная задача России в настоящее время – объединение русскоязычного населения Украины и жителей Донбасса. Издание «ПолитНавигатор» сообщает, что жителям региона нужно дать возможность проголосовать и самим решить свою судьбу.

«Абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье – также на голосовании за воссоединение будет абсолютное, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать – это наша главная историческая задача», — заявил Марков.

Те жители Украины, которые выступают против России, являются частью «проекта», считает эксперт. Главная его цель – ликвидация РФ, поэтому правительство должно как можно быстрее «выбить этот пистолет из рук врага», подвел черту Сергей Марков.

Справка ПС

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые объявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».