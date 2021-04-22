Прага сократит состав российского посольства до пяти человек

Состав российского посольства в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

Состав российского посольства в Праге будет снижен до уровня дипмиссии Чехии в Москве, заявил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

Решение принято в связи с тем, что РФ не выполнила требование Чехии о возвращении в Москву 20 высланных дипломатов.

"Вчера я сказал послу, что если чешские дипломаты не будут возвращены в Москву, мы снизим состав посольства РФ в Праге до такого уровня. Поскольку российская сторона не реагировала на наше требование, мы решили приступить к реализации данного решения. Согласно ст. 11 Венской конвенции мы решили сократить численный состав посольства РФ в Праге на то же число, какое имеет посольство Чехии в Москве", — говорится в сообщении.

Из посольства РФ в Праге могут быть высланы 22 дипломата и 48 техслужащих. По данным МИД Чехии, российская сторона имеет время для отъезда дипломатов до конца мая.

Ранее Прага обвинила российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, в связи с чем выслала из республики 18 сотрудников посольства РФ.