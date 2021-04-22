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18:11   22 Апреля 2021
Весь мир

Датские консерваторы разрекламировали солнечную Сирию для мигрантов

Датские консерваторы разрекламировали солнечную Сирию для мигрантов

На улицах Копенгагена появились необычные рекламные плакаты с призывом к выходцам из Сирии: «Отличные новости — теперь вы можете вернуться в солнечную Сирию — вы нужны своей стране!». Как стало известно позднее — это несанкционированная акции датского консервативного движения «Generation Identitær» (Поколение идентичности — датск.).

Организация объяснила свой поступок тем, что в Дании проживает более 40 000 сирийских беженцев, которые теперь обязаны вернуться на родину, чтобы построить собственное государство со своими правилами. Консерваторы считают, что у них больше нет объективных причин оставаться в Дании, так как в ближневосточной стране стало безопасно.

Новая реклама в Дании: «Можете вернуться в солнечную Сирию — вы нужны своей стране!»

«Generation Identitær призывает Маттиаса Тесфайе (датский министр по делам иммиграции и интеграции — прим. ред.)  и правительство поблагодарить всех сирийцев за визит и помочь им вернуться домой», — говорится на сайте движения.

Также Generation Identitær отметило, что продолжает розыгрыш билета в Сирию в один конец.

«Если вы гражданин Сирии старше 18 лет, живете в Дании и можете пообещать, что никогда не вернетесь в Данию, вы можете участвовать! <...> Всего за несколько часов вы можете изменить окружение с холодного севера на солнечную Сирию, где вы начнете восстановление своей страны», — предлагает организация.

Также датские консерваторы известны акцией 2018 года, когда активисты раздавали посадочные талоны на вылет в Сирию.

Новая реклама в Дании: «Можете вернуться в солнечную Сирию — вы нужны своей стране!»

Ранее стало известно, что число утонувших в США мигрантов выросло в десять раз из-за миграционного кризиса на границе с Мексикой. 

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#сирия #мигранты #консерваторы #дания

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