Замерзший на остановке в Брянске журналист потребовал от мэра города 83 рубля за такси

Брянский журналист Александр Чернов просит мэра города о компенсации стоимости проезда в такси, поскольку воспользовался им из-за отсутствия других видов транспорта на остановке.

Брянский журналист Александр Чернов просит мэра города о компенсации стоимости проезда в такси, поскольку воспользовался им из-за отсутствия других видов транспорта на остановке.

На личной странице "ВКонтакте" Чернов рассказал, что 21 апреля после 21:00 провел на остановке общественного транспорта "Набережная" более получаса, однако так и не дождался на ней ни одного перевозчика.

"Замерз, как собака. Никаких маршруток, курс на полное уничтожение которых взяли власти с этого лета, ни одного хваленого синего муниципального автобуса или "рогатого"… Я плюнул и взял такси. 103 рубля вместо 20 в маршрутке и 16-ти по карте "Мир" в брянском общественном транспорте, которого нет вечером", — написал в посте журналист.

Далее он обратился к мэру Брянска, которым является Александр Макаров, с вопросом о том, кто вернет ему разницу стоимость поездок. По подсчетам журналиста, она составляет 83 рубля. Свой пост автор призвал считать официальной жалобой рассерженного гражданина.