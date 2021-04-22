Правнук Брежнева "отдал" мошенникам больше 200 тыс. рублей

Родственника генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Дмитрия обманули телефонные аферисты, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Родственника генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева Дмитрия обманули телефонные аферисты, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Мужчина поверил мошенникам, которые по телефону рассказали ему о якобы подозрительных операциях по карте. В итоге он перевел им 231 тыс. рублей, положив их на "страховой счет", указанный мошенниками.

Спустя время 35-летний правнук Брежнева понял, что его обманули и написал заявление в полицию. Сейчас правоохранители проводят проверку по факту инцидента.

Ранее стало известно, что дочь летчика Валерия Чкалова Ольга перевела мошенникам более 23 млн рублей. По данным МВД, ей поступил звонок от человека, представившегося сотрудником Следственного комитета.