Во Франции восхищаются Путиным после послания Федеральному собранию

Жители Франции пришли в восторг от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Его выступление осветили журналисты газеты Le Figaro.

Жители Франции пришли в восторг от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Его выступление осветили журналисты газеты Le Figaro.

Российский лидер в своем послании обратился к Западу и посоветовал "не переходить красную черту". Владимир Путин напомнил, что некоторые государства уже завели обычай цеплять Россию без повода. Москва будет вести себя скромно и сдержанно, но организаторы провокаций в итоге пожалеют об этом.

Французы не смогли сдержать восторга от послания президента РФ. Факт того, что российский лидер всегда отличался сдержанностью и хладнокровием, отметил читатель Le Figaro под ником Anand.

"Наконец-то мы видим настоящего президента, который выполняет свои функции. Прав он или нет, но он защищает Россию", — заметил пользователь DDDAGI. "Зачем всегда провоцировать русских, когда другие народы и лидеры намного опаснее и несправедливее?" — задался вопросом Capucine.

Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию состоялось 21 апреля. Его продолжительность составила 78 минут. Были затронуты темы социальной политики, экологии, а также защиты России от нападок со стороны других государств.