Посол России Александр Змеевский прибыл на переговоры в чешский МИД

Посол России Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии, где пройдет его встреча с представителями руководства ведомства.

Посол России Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии, где пройдет его встреча с представителями руководства ведомства.

Власти республики ранее заявили, что намерены сократить состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве. Высылка может коснуться около 70 человек. До конца мая Прагу могут покинуть 22 дипломата и 48 техслужащих. В настоящий момент посол России Александр Змеевский прибыл в Министерство иностранных дел Чехии для беседы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, комментируя действия республики, заявила, что страна "пошла на маневр" после заявлений Москвы. Она предостерегла Прагу, чтобы она "не зашла в пике".