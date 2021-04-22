Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:50   22 Апреля 2021
Политика

Посол России Александр Змеевский прибыл на переговоры в чешский МИД

Посол России Александр Змеевский прибыл на переговоры в чешский МИД

Посол России Александр Змеевский прибыл в МИД Чехии, где пройдет его встреча с представителями руководства ведомства.

Власти республики ранее заявили, что намерены сократить состав посольства России до уровня дипмиссии в Москве. Высылка может коснуться около 70 человек. До конца мая Прагу могут покинуть 22 дипломата и 48 техслужащих. В настоящий момент посол России Александр Змеевский прибыл в Министерство иностранных дел Чехии для беседы.

Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге, комментируя действия республики, заявила, что страна "пошла на маневр" после заявлений Москвы. Она предостерегла Прагу, чтобы она "не зашла в пике".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#политика #посол #мид чехии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров